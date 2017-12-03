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Isparta’da Mevlid-i Nebii Haftası’nda Pilav Günü Etkinliği

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Isparta’da Mevlid-i Nebii Haftası’nda Pilav Günü Etkinliği
Isparta Hızırbey Yurt Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, Yedişehitler Mahallesi'ndeki dernek merkezi önünde, Mevlid-i Nebii Haftası dolayısıyla...

Isparta Hızırbey Yurt Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, Yedişehitler Mahallesi'ndeki dernek merkezi önünde, Mevlid-i Nebii Haftası dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutularak pilav günü etkinliği düzenlendi. Isparta Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan dernek merkezi önünde düzenlenen pilav gününde, katılımcılara meşhur helva kabune pilav, ayran ve çay ikramında bulunuldu. Etkinliğe dernek üyeleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Helva dağıtımıyla yapılan etkinlik, bu yıl pilav günü ile birleşti

Dernek ile kentte yaşayan vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği arttırmak, hoşgörüyü yaymak adına düzenlenen etkinlikte bu yıl farklı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Isparta Hızırbey Yurt Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Op.Dr.Mehmet Cantürk, "Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Hz.Muhammed'in (SAV) doğduğu haftada böyle bir etkinlik düzenlemeyi düşündük. Daha önceki yıllarda helva dağıtımı ile yaptığımız bu etkinliği, bu yıl pilav günü adı altında, Isparta'ya has helva kabune ikramı ile gerçekleştirdik" dedi.

"Vatanımız ve milletimiz için çalışmaya mecburuz"

Türkiye'nin kalkınmış ve gelişmiş ülkeler safına katılması, eğitimli ve kaliteli insan kaynağına sahip olması bilinciyle yola çıkarak Hızırbey Yurt Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği'ni kurduklarını anlatan Başkan Mehmet Cantürk, "Derneğimizi kurarken birçok gayemiz vardı. En önemlisi de bir yurt açmak, bu yolda gençlerimizle birlikte yürümekti. Dünyada en verimli ve en hayırlı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünürsek; inancını, tarihini, kültürünü bilen, aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen, vatanına ve milletine sevdalı gençler olduğunu düşünüyoruz. Amacımızdan, özümüzden en küçük bir sapmaya mahal vermeden, daha iyisiyle, daha fazlasıyla, daha başarılı bir şekilde vatanımız ve milletimiz için çalışmaya mecburuz" diye konuştu.

"Gençlerimizin de bu adetlerimizi benimseyip, geleceğe taşımalarını bekliyoruz"

Başkan Cantürk, konuşması sonrasında katılımcılara teşekkür ederek, "Gençlerimizin de bu adetlerimizi benimseyip, geleceğe taşımalarını bekliyoruz. Emeğimizin, çabamızın, gayretlerimizin boşa gitmeyeceğine eminiz. Hepinizden Allah razı olsun. Kalpten gelen bir "Allah razı olsun" cümlesinin hedefini bulmada çok hızlı bir dua olduğunu biliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şiarımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, geleceği inşa etmek, kökü mazide olan ati anlayışı yerine getirmektir" ifadelerini kullandı.

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