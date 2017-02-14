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Isparta’da Planlı Elektrik Kesintisi

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Isparta’da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Merkez ve Gönen ilçesinde 16 Şubat Perşembe günü tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını...

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Merkez ve Gönen ilçesinde 16 Şubat Perşembe günü tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;

Merkez 09.00 - 17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesinde bulunan aboneler

Gönen 09.00 - 17.00 Güneykent Kasabasının Yenice Mahallesi giriş yolu üzeri ve benzin istasyonu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler

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