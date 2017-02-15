Isparta’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Atabey ile Gönen ilçelerinde 17 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağı açıkladı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Atabey ile Gönen ilçelerinde 17 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağı açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabasının Bahçe Mahallesi, Kuleönü içme suyu ve Büyükgökçeli, Küçükgökçeli Köyleri, İrfando, Dönmezler Petrol, Sivriler Petrol, Arc Mermer, Kırmızı Beyaz Et Ve Süt Ürünleri, Yarbaş Mermer, Sivriler SHD, Gökçeliler Soğuk Hava Depoları ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler

Atabey: 09.00 - 17.00 İslamköy Köyünün giriş bölgesi ile Gönen İlçesi sınırlarında bulunan Aksu Enerji GES, M32 GES, PE Enerji GES, Duru Süt, Göltaş Sulama ve bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler

Gönen: 09.00 - 16.30 Senirce Köyü, Isparta Mensucat Sulama Trafosu, Fatih Çelik, M. Cemal Selçuk, Hatice Yıldırım, Yahya Akyol, Gökhan Görgülü, Ali Kocabaş, Bayındırlar, Ali Bayındır, Özbay SHD., Hakkı Alaybeyoğlu, Veli Gök, Eğirdir Meyve Sebze SHD., F. Ruşen Keskin, Öz İnşaat GES, 464 PE Enerji Ges, Beyhan Enerji GES, 464 Ulutaş GES, 464 Alper GES, 464 Sadık GES, KEON GES, KOK GES, 440 Ulutaş