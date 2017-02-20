Isparta’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde;
Eğirdir: 08.30-17.30 Akpınar Köyü
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde;
Eğirdir: 08.30-17.30 Akpınar Köyü
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