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Isparta’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Isparta’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydan geldi. T.Y.Ö. isimli şahıs, M.A. ve kardeşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.A.'nın silahla ateş ettiği T.Y.Ö. bacağından vuruldu. Durumun haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. T.Y.Ö., ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan T.Y.Ö.'nün daha sonra ileri tetkik tedavileri için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. M.A. ve kardeşi H.A. Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Karakolu'na teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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