Isparta’da Suya Zam Yok

Isparta Belediyesi Meclisi, 2018 yılında suya zam yapmama kararı aldı.

Isparta Belediyesi Meclisi, 2018 yılında suya zam yapmama kararı aldı.

Isparta Belediyesi'nin 2018 yılında uygulayacağı gelir tarifesi Belediye Meclisi'nin onayına sunuldu. Tarifeye göre su fiyatlarında Belediye zam yapmadı. Su bedeli geçen yıl olduğu gibi meskenlerde 1-5 ton arasında 1 TL, 6-25 ton arasında 1.08 TL, 26 ton ve fazlasında 1.70 TL olarak belirlendi. Küçük ticarethanelerde suyun bedeli 1-5 ton arasında 3.12 TL, 26 ton ve fazlasında 4.12 TL, büyüt ticarethaneler için 5.50 TL oldu. Engelli vatandaşlar meskenlerinde 1-5 ton arasında 50 kuruş, 6-25 ton arasında 80 kuruş, 26 ton ve fazlasında 14 TL ödemeye devam edecek. Atık bu bedeli de faturala geçen yılki rakamlarla yansıyacak. Meskenler için 30, küçük ticarethaneler için 50, büyük ticarethaneler için 1 TL atık su tarifesi uygulanacak

İşte, evsel atıktaki zam tarifesi

Evsel atık tarifesinde ise yönetmelik gereği belediye taifelerde zamma gitti. Belediye meskenlerden abone başına 6.72 TL olarak zorunlu değişiklikle 7.72 TL'ye yükseldi. İlan ve reklam bedelleri tarifesi kapsamında dağıtılan el ilanları için firmalarla sabit ücret ödenmesi kabul edildi. Tarife Komisyonu Başkanı Gürsan Taştekin, "El ilanları için tanesine 10 kuruşluk bir ücret biçmiştik. Belediyemiz bu konuda bir makine aldı. Sıra sayı numarası ve görüldü mührü vuruluyordu. Bazı firmalar bunu art niyetli kullandı. Kimisi 10 dağıtıyorsa 3-4'e düştü. Bu konuda gelen talepleri karşılamak adına ulusal firmalar aylık sabit ücret ödemek istiyorlar. Onlara şube başına aylık bin TL ödemek koşuluyla kontrol altında tutabileceğiz. Bunun haricinde 10 kuruş olan adet başı fiyatımızı 25 kuruşa çıkardık" dedi.

Mezarlıkta zam yok

Gelir tarifesinde Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü tarifelerinde yüzde 10'luk artış yaşanırken, mezarlık hizmetlerinde ölüm halinde tahsis geçen yıl olduğu gibi 165 TL olarak belirlendi. Ölüm olmadan tahsis bedeli ise yine 500 TL. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarifesinde geçen yılki fiyatlar uygulanmaya devam edilirken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi ve depolamada yüzde 10 zam yapıldı.

Otopark ücretlerinde zorunlu zam

İşletme Müdürlüğü otopark işletmesi ücretlerinde ise Belediye, giderlerin karşılanması için zam yapma kararı aldı. Tarifelerde 1 TL'lik artışa gidildi. Böylece 15 dakikaya kadar ücretsiz olan Belediye otoparklarında bundan böyle 1 saate kadar 1 TL olan otopark ücreti 2 TL olarak alınacak. 1-3 saat arasında 3 TL, 14-24 saat arasında 15 TL otopark ücreti alınacak. Ön ödemeli kart ücreti de 15 TL olarak belirlendi.

Taştekin: "Korkunç vergi ödüyoruz"

Gelir Tarifesi Komisyon Başkanı Gürsan Taştekin, otoparklardan alınan ücretlerin vergi ve personel giderlerini karşılamadığını ifade ederek, "Otoparklarımızda 34 personel çalışıyor. 34 personele 140 bin TL ödeniyor. 30 bin TL elektrik, 38 bin TL KDV, 27 bin TL geçici vergi, 15 bin TL kurumlar vergisi veriyoruz. 260 bin TL'lik sabit giderimiz var. Bunun karşılığında otoparklardan 244 bin TL alıyoruz. Kar amacı gütmüyoruz ama zarardayız" dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, "Otoparklarda belediyenin kasasına bir kuruş kalmıyor. 1 TL'de biz koyup devlete veriyorduk. Şimdi sıfıra sıfır çıkıyoruz. Amorti etmesi açısından düşünürsek yapı maliyetini de koymamız lazım. O zaman 4-5 TL'ye varır. Biz yapı maliyetini yansıtmadık. Bunu hizmet kabul ettik. Bir otoparkın maliyeti 19 milyon TL. Bir seferinde 57 bin lira vergi ödedik. Korkunç vergi ödüyoruz. Aldığımızı devlete ödüyoruz. Sonuçta devlete gidiyor. Zarar da belediye için tehlikedir. En azından maliyetini çıkarıyoruz. Bu hizmetimizden pişman değiliz. Halka hizmet gayesindeyiz. Keşke bu kadar vergi olmasa 1 TL olarak devam etseydik iyi olurdu ama maalesef böyle" diye konuştu.

Belediye Meclisi'ndeki gelir tarifesi, oy birliğiyle kabul edildi.