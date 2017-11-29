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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu

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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kullandıkları belirtilen biri çocuk 4 kişi yakalanırken, onlara zehir temin ettiği öne sürülen...

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kullandıkları belirtilen biri çocuk 4 kişi yakalanırken, onlara zehir temin ettiği öne sürülen 2 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'daki Sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen biri çocuk 4 kişi ile uyuşturucu madde temini ve aracılık eden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı bir çalışma yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi'nde düzenlenen operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen K.A. isimli çocuk ile S.Y., Y.K. ve Ç.A. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Polisleri, yaptığı aramalarda 2 paket içimlik eroin maddesi ile uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirdiği 4 şüpheliye, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem yaptı.

2 sokak satıcısı gözaltında

Operasyonu derinleştiren emniyet güçleri, şüphelilere uyuşturucu madde temin eden ve aracılık ettiği öne sürülen Y.K. ile A.B.'ye ulaştı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliye "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaptığı bu tür operasyonları sürdüreceği belirtildi.

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