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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu

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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu
Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde uyuşturucu alışverişi yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Narkotik polisleri tarafından yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında, 2 adet kullanıma hazır enjektör içinde sıvı eroin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 21 adet suboxone tablet ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan V.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı serbest bırakıldı.

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