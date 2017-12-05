Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde uyuşturucu alışverişi yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Narkotik polisleri tarafından yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında, 2 adet kullanıma hazır enjektör içinde sıvı eroin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 21 adet suboxone tablet ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan V.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı serbest bırakıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.