ISPARTA (İHA) – Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi kadın 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Anadolu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bayan 3 erkek olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahısların yapılan üst aramalarında 2 paket içimlik metamfetamin (uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde) maddesi, 2 ayrı cam şişe içinde 41.68 gram metamfetamin maddesi, peçete içerisinde 0.66 gram metamfetamin maddesi, paket içerisinde 1.15 gr metamfetamin maddesi, 1 adet Ecstasy hap ele geçirildi. "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.
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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
ISPARTA (İHA) – Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi kadın 5 kişi gözaltına alındı.
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