Isparta’daki Av Bayilerine Şok Baskınlar

Isparta il genelinde emniyet ekipleri tarafından yapılan av bayisi baskınlarında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve havai fişek ele geçirildi.

Isparta il genelinde emniyet ekipleri tarafından yapılan av bayisi baskınlarında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve havai fişek ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yurt genelinde yürütülen av bayilerindeki arama uygulamasına Isparta Emniyet Müdürlüğü de katıldı. EGM koordinesinde bugün 10.00 - 15.00 saatleri arasında yürütülen çalışma kapsamında, Isparta kent merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine baskın yapıldı.

İlgili mahkeme tarafından verilen arama kararı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda; il genelinde toplam 47 ruhsatsız av tüfeği, 9 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında bıçak, 54 kilogram da havai fişek ele ele geçirildiği öğrenildi.

Yapılan ani baskınlarda, ruhsatsız av tüfeği - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet oluşturacak kapsamda bıçak ve hava fişek satışı yapan işyeri sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.