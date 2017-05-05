  • BIST 93.928
  • Altın 140,045
  • Dolar 3,5451
  • Euro 3,8961
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Isparta’daki Fetö Davasında Savcı Mütalaasını Verdi

» »
Isparta’daki Fetö Davasında Savcı Mütalaasını Verdi
Isparta'da FETÖ/PDY davasında aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör...

Isparta'da FETÖ/PDY davasında aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 49'u tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adli konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevi'nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Bugünkü duruşma iddia makamının esasa ilişkin mütalaasını vermesiyle başladı. Savcı Murat Karakaya, mütalaasında tutuklu olarak yargılanan eski SDÜ rektör Yardımcısı Talip Türcan, işadamı Mustafa Altıniş, Hüseyin Cahit Sevindir ve Abdullah Eryiğit için tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz yargılaması süren 17 sanık hakkında tutuklama talebinde bulundu. İddia makamı mütalaasında sanıklar hakkında 2 ila 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası istedi. İddia makamı, örgütün Isparta il imamı olduğu öne sürülen Osman Demirhan'nın örgüt yöneticiliği suçlamasıyla 15 yıla kadar, SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu'nun silahlı terör örgüt yöneticiliğinden 15 yıla kadar, Eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un ise örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasın istedi.

Örgüt yöneticiliği suçlamasını reddetti

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasından sonra tutuklu sanıkların avukatları tahliye talebinde bulundu. Tutuk sanıklar da tahliye istedi. Sanıklardan eski Rektör Hasan İbicioğlu, "Rektör olmamdan dolayı örgüt yöneticiliği ile suçlanıyorum. FETÖ ile görüşmem olmadı. Yönetici de değilim. Burada yardımcılarım tutuksuz yargılanıyor" diyerek örgüt yöneticiliği suçlamasını reddetti.

Mahkeme ara kararı açıkladı

Sanıkların tahliye ve beraat taleplerinin alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasında talep ettiği 4 tutuklu sanığın tahliyesi ve 17 tutuksuz sanığın tutuklanması talebinin son karar aşamasında değerlendirilmesine, bu nedenle tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 5 -9 Haziran 2017 tarihleri arasında görülmesine karar verdi.

Isparta’daki Fetö Davasında Savcı Mütalaasını Verdi

Isparta’daki Fetö Davasında Savcı Mütalaasını Verdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahile Ölü İnek Vurdu05 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Sağlık Bakanlığından ’Sahte Estetik’ Açıklaması05 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Kurtulmuş’tan Unesco Desteği Sözü05 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Bin Yıllık Kadim ‘Kakava Ateşi’ Yandı05 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • 13. İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu05 Mayıs 2017 Cuma 18:33
  • Hsyk 107 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti05 Mayıs 2017 Cuma 18:33
  • Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (Hsyk) Tarafından Fetö Soruşturmaları Kapsamında 107 Hakim Ve Savcı Meslekten İhraç Edildi.05 Mayıs 2017 Cuma 18:08
  • Bakan Kılıç, Serebral Palsili Çocuklarla Buluştu05 Mayıs 2017 Cuma 17:58
  • Hava Ambulansı Suriyeli Bebek İçin Havalandı05 Mayıs 2017 Cuma 17:53
  • Malatya’da Robotlar Yarışacak05 Mayıs 2017 Cuma 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti