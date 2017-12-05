Isparta’daki Fetö/pdy Çatı Davası Sanıklarından İlginç Savunmalar

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen ve Türkiye'deki ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan davada, 48'i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına...

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen ve Türkiye'deki ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan davada, 48'i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarının alınması ile devam edildi. Duruşmada, davanın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra 2 numaralı ismi olan sözde "Isparta imamı" Osman Demirhan'ın yaptığı savunmalar dikkat çekti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılı Mart ayında düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunun ardından, haklarında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', "Silahlı terör örgütüne üye olma', "Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', "Şantaj', "Özel hayatın gizliliğini ihlal', "Resmi belgede sahtecilik', "Zimmet', "İcbar suretiyle irtikap', "Görevi kötüye kullanma', "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 75'i tutuksuz, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 129 sanığın Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün de devam edildi.

Duruşma, konferans salonunda görüldü

Aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, eski Tıp Fakültesi Başhekimi Prof.Dr. Tuğrul Sezer, bazı eski rektör yardımcıları ve iş adamlarının da bulunduğu duruşma, sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşma öncesinde sanık yakınları kurulan polis barikatı önünde arandıktan sonra içeri alındı.

Bazı sanıklar bugünkü duruşmaya katılmadı

Mahkemede iş adamları Bedri Ayhan ve Ali İhsan Altınok'un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklarla tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu.

Duruşmaya, aralarında eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklar açık görüşmelerinin olması dolayısıyla, bazıları da savunmalarını yaptıkları için katılmadı.

SEGBİS ile katıldılar

İzmir'e nakledilen örgütün sözde "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan ile sözde "Üniversite imamı" olduğu ileri sürülen Cabir Doğan, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç ve eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumu yine tutuklu sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla başladı.

FETÖ'nün "Isparta imamı" olmadığını iddia etti

İlk savunması alınan tutuklu sanık Osman Demirhan, örgüte finansal destek sağladığı yönündeki beyanları kabul etmeyerek, hakkındaki iddiaların somut belgelerle sunulması gerektiğini ve "Isparta imamı" olmadığını öne sürdü.

"Takke almak için değil, tavsiye almak için gidildi"

Sanık Demirhan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına gittiği yönündeki iddialar üzerine, Gülen'in yanına takke almak için değil tavsiye almak için gidildiğini ancak kendisinin Gülen'in yanına gitmediğini iddia etti.

"Savunma hakkınızı kötüye kullanıyorsunuz"

Sanık savunmalarının devam ettiği sırada, Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı savunmasını uzatan ve ilgisiz konular üzerine savunma yapan Demirhan'ı uyararak, "Savunma hakkınızı kötüye kullanıyorsunuz. Tekrara düşüyorsunuz. İddianameye göre savunmanızı yapın" dedi.

Sanık eski rektör yardımcısından "marka üniversite" savunması

Savunma yapan bir diğer sanık olan eski SDÜ Rektör Yardımcısı Süleyman Seydi ise yasaya suç unsuru oluşturacak bir eylemde bulunmadığını ve üniversitedeki kadrolaşmayla alakasının olmadığını öne sürdü.

Hakkında yapılan suçlamaların soyut delillere dayandırıldığını öne süren sanık eski Rektör Yardımcısı Seydi, o dönemde sahip olduğu mevkisini hukuka ayrı kullanmadığını, üzerine atılı konular için tek bir delil çıkmadığını iddia etti.

'Mahkemede dedikoduyla karar verilmiyor" diyerek sözlerini sürdüren sanık Seydi, "Kendimden eminim ne kadrolaşma, ne de görevi kötüye kullanma gibi durumum olmadı. Üniversitenin marka olması çabasının dışında başka bir çalışma yapmadım. Örgütün içerisinde de bulunmadım" şeklinde savunma yaptı.

"Aynı çizgide değildik, sitemde bulundular"

Sanık savunmalarından en dikkat çekenlerinden biri de tutuklu sanık iş adamı Şükrü Top'un yaptığı savunma oldu.

Sanık Top yaptığı savunmasında, örgütle aynı çizgide olmadıklarını anlayınca çok önceden kendi kararıyla ilişkisini kestiğini iddia ederek, ayrıldıktan sonra bazı örgüt mensuplarının kendisini arayarak sitemde bulunduklarını öne sürdü.

Bazı sanık savunmalarının da alınmasıyla devam eden duruşmaya, yarına kadar ara verildi.