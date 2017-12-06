Isparta’daki Fetö/pdy Davasında Esasa İlişkin Savunmalar Tamamlandı

Türkiye'de 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi öncesinde görülen ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan ve Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen...

Türkiye'de 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi öncesinde görülen ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan ve Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 48'i tutuklu, 129 sanıklı FETÖ/PDY Davası'nda esasa ilişkin savunmalar tamamlandı. Duruşmanın yarınki oturumunda sanıklara son sözleri sorulacak.

Isparta'da Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen ve Türkiye'deki ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan davada, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 48'i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmada, iş adamları Bedri Ayhan, Ali İhsan Altınok'un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da hazır bulundu. Önceki duruşmalarda İzmir'e nakledilen örgütün sözde "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan ile örgütün "Üniversite imamı" olduğu öne sürülen Cabir Doğan, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç ve eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmaya, aralarında eski SDÜ Rektörü İbicioğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklar açık görüşmelerinin olmasından dolayı, bazıları da savunmalarını yaptıkları için katılmadılar.

Tutuklu sanıklardan "Ağır geldi" savunması

Bugünkü duruşmada esasa ilişkin savunmaları alınan tutuklu sanıklardan Yusuf Demir, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kurmadığını ve kimseyle konuşmadığını iddia etti. Görevi kötüye kullanma suçlamasının da kendisine ağır geldiğini ve bu durumun haksızlık olduğunu öne süren sanık Demir, hakkındaki beyanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmedi

Tutuklu sanıklardan Zekeriya Akman ise üzerine atılı suçlardan yurt dışı seyahatlerinin üniversitenin uluslararası vizyonunu geliştirmek ve akademik amaçla yapıldığını savunarak, üniversitede illegal toplantılar yapmadığını iddia etti.

Sanık Akman, hakkındaki mobbing yaptığına dair beyanların doğru olmadığını ve bu beyanların somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, kendisinin üniversitedeki kadrolaşmaya yönelik doğrudan bir suçlamanın olmadığını da savunmasına ekledi.

Mahkemede daha sonra diğer tutuksuz sanıkların da esasa ilişkin savunmaları alındıktan sonra esasa ilişkin tüm savunmaların alınması tamamlandı. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep ettiler. Yarına kadar ara verilen duruşmada, sanıklara son sözleri sorulacak.