İspendere İçmelerinde Çalışmalar Yoğun Tempoda Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi İspendere içmelerinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bugün çalışmaları yerinde...

Battalgazi Belediyesi İspendere içmelerinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bugün çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürkan, İspenedere içmelerinde devam eden çalışmaların üç aşamada tamamlanacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde bazı birim müdürleri ile birlikte İspendere içmelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada, İspendere içmelerinin bölgeye hizmet eden bir tesis konumunda olduğunu kaydederek, "Geçmiş dönemde çok daha hareketliydi. Ama son zamanlarda gerek buraya ilgi zayıflığı, gerek buradaki alt yapı ve sosyal donatı alanların gelen misafirlerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi neticesinde ziyaretçi sayısında bir düşüş trendi yaşandı. Bunun için gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerek DAP idaresi ile ve gerekse de İnönü Üniversitemizle yapmış olduğumuz ortak projeler kapsamı içerisinde bu bölge bin 50 dönüm alan içerisinde gerek regreasyon alanları, gerek ağaçlandırma çalışması, 80 dönüme yakın yerde de sadece yürüyüş parkurları, piknik alanları, şifalı içme sularından yararlanma için gerekli sosyal donatı alanlarının yapılabileceği çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yani sadece Malatya'ya değil bölgemize çok güzel bir tesis kazandırma noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz. Buradaki çalışmalar için ödeneklerin çıkarılması ve aktarılması noktasında gerek milletvekillerimize, gerek bakanımıza ve genel başkan yardımcımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tesis için Kültür ve Turizm Bakanlığından büyük bir ödenek aldıklarını belirten Başkan Gürkan, "Milli Parklar ve Devlet Su İşleri ve Orman Su İşleri Bakanlığının yürüttüğü projelerle buradaki o bin 50 dekarlık alanın ağaçlandırılması ve regreasyon çalışmaları devam edecek. Diğer taraftan da İnönü Üniversitemiz, DAP İdaresi ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz projede, buranın nekahet öncesi ve nekahet sonrası Araştırma Hastanesinde yatan hastalar için Ameliyat öncesi ve sonrası hazırlık döneminin geçirildiği ve tedavi sürecinin bir kısmının burada tamamlanması için sosyal tesisler yapılacak. Yani üç aşamalı bir çalışmayla bunları yürütüyoruz. Şu an görüldüğü gibi çalışmalar son sürat devam ediyor. Bizzat yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde de hava şartlarına rağmen ilgili müellif firma yoğun bir çalışma içerisinde. Buranın tabiat parkı boyutu itibariyle özellikle betonlaşmadan çok ağaç aksamı ve şifa merkezine uygun materyallerin kullanılması noktasında gerekli hassasiyetler gösterdiklerini gördüm. Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızla buraya geldik. Şu andaki çalışmaları bizzat yerinde görüp inceliyoruz. İnşallah burası Malatya'mıza ve bölgemize güzel bir şifa merkezi olur" şeklinde konuştu.