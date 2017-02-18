  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

İsrail Askeri, El Halil Camisi’nde Toplanan Cemaati Dağıttı

» »
İsrail Askeri, El Halil Camisi’nde Toplanan Cemaati Dağıttı
İsrail'in girişe kapattığı El Halil şehrinin merkezindeki Şehitler Caddesi ve Tellel Rumeyda Mahallesi'nin tekrar açılması ve El Halil katliamının yıldönümü...

İsrail'in girişe kapattığı El Halil şehrinin merkezindeki Şehitler Caddesi ve Tellel Rumeyda Mahallesi'nin tekrar açılması ve El Halil katliamının yıldönümü için cuma namazı sonrası El Halil Camisi önünde toplanan Filistinliler, İsrail polisi tarafından zor kullanarak dağıtıldı.

Macit Ebu Sahib, İsrail askerlerinin, "Bu topraklar bu şehrin çocuklarınındır" diyerek bir askerin suratına tüküren Şeyh Ziyad Ebu Helil'e de saldırdıklarını söyledi.

Halil Vali sözcüsü Nizal El Caberi, "Bu şehir bu millete aittir. Bu mıntıkada ihtilalcilerin icraat yapma hakları yoktur. El Halil Camisinin kapılarına ve mahalle girişine bariyerler koymak ibadet hakkına ve serbest dolaşım hakkına müdahale olup insan haklarını ihlal demektir" dedi.

Bu arada, saldırıya uğrayan Şeyh Ziyad Ebu Helil, daha önce de Filistinli gençlere silah doğrultan İsrail askerlerinin önüne geçerek gençlere siper olmuştu.

El Halil katliamı, 25 Şubat 1994 günü, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrinde Halil İbrahim Camisinde meydana gelmişti. Radikal görüşlere sahip Kahanist akımının üyesi Baruch Goldstein adlı bir Yahudi, sabah namazını kılan cemaatin üzerine otomatik silahla açtığı ateş sonucu 29 Filistinliyi öldürmüş, 125'ini de yaralamıştı. Goldstein, olay sonrasında öfkeli kalabalık tarafından linç edilmişti. Daha sonra düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda da 26 Filistinli ve 9 İsrailli ölmüştü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım Merkel’le Görüştü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
  • Başbakan Binali Yıldırım, Avramopulos’u Kabul Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 08:48
  • Bosna Hersek’ten Sırbistan’a Şok Soykırım Davası17 Şubat 2017 Cuma 21:13
  • Rusya, Bu Yıl Sscb’nin Bütün Borçlarını Ödeyecek17 Şubat 2017 Cuma 20:13
  • Rus Bilim Adamları Stres Seviyesini Saçla Ölçüyor17 Şubat 2017 Cuma 19:38
  • Japonya, Afganistan’a Ait Olan 102 Tarihi Eseri İade Etti17 Şubat 2017 Cuma 19:23
  • Deaş’a Katılmak İsteyen İki Kişi Sahalin’de Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 19:08
  • Mozambik’te Fırtına: 7 Ölü17 Şubat 2017 Cuma 19:03
  • Pakistan, İntihar Saldırısı Sonrası Afganistan’ın Sınır Vilayetini Bombaladı17 Şubat 2017 Cuma 18:48
  • Yıldırım-muscat Ortak Basın Toplantısı17 Şubat 2017 Cuma 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti