İsrail Başbakanı Netanyahu: "Mahmud Abbas Barış İstiyorsa Karşılıklı Oturup Konuşmayı Kabul Etmeli"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mahmud Abbas barış istiyorsa eğer karşılıklı oturup konuşmayı kabul etmeli" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mahmud Abbas barış istiyorsa eğer karşılıklı oturup konuşmayı kabul etmeli" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayında düzenlenen ortak basın toplantısında Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Filistinlileri, gerçeği görmeye çağırıyorum. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul etmeliler. Mahmud Abbas barış istiyorsa eğer karşılıklı oturup konuşmayı kabul etmeli" dedi.

Son dönemde Kudüs ile alakalı gelişmelerin üzerine bir çıkış yolu bulmak adına Netanyahu'dan Filistinliler için bir jest beklediğini dile getiren Macron, "Kolonizasyonun dondurulması ve Filistin otoritelerine güven veren uygulamaların başlatılması iyi bir başlangıç olabilir" dedi.

ABD'nin yürüttüğü politikayı onaylamadığını ifade eden Macron, "Bölge barışını tehlikeye sokuyor ve uluslararası hukuka aykırı" diye konuştu.