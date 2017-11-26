İsrail Büyükelçisi Na’eh, Dans Partisinde Kurtlarını Döktü

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, büyükelçilik konutunda düzenlediği partide çılgınca dans ederek kurtlarını döktü.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, büyükelçilik konutunda düzenlediği partide çılgınca dans ederek kurtlarını döktü.

İsrail'in Ankara Büyükelçi Eitan Na'eh ve eşi Cheryl Na'eh, Ankara'da kışın gelişi dolayısıyla dans partisi organize etti. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen partide, davetliler, DJ eşliğinde çılgınca dans etti. Davetlilerin arasına karışan Büyükelçi Na'eh, kendini müziğin ritmine bırakarak kurtlarını döktü.