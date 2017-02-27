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İsrail Füzeleri Gazze’yi Vurdu: 4 Yaralı

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İsrail Füzeleri Gazze’yi Vurdu: 4 Yaralı
GAZZE (İHA) – İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 bölgeyi vurdu.

GAZZE (İHA) – İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 bölgeyi vurdu. Saldırıda, 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyine yapıldığı iddia edilen roketlere karşılık füze atışı gerçekleştirildiği kaydedildi. Hamas'a ait 5 bölgenin vurulduğu belirtilirken, saldırıda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. İlk atışın Nuseirat kampının batısında bulunan Hamas noktasına atıldığı kaydedildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum, "Gazze'ye yönelik bu gerginliği sürdürmenin sorumluluğu İsrail'e ait" dedi.

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