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İsrail Gazze’yi İki Kez Vurdu

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İsrail Gazze’yi İki Kez Vurdu
İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik büyüyor. İsrail ordu sözcülüğü sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı.

İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik büyüyor. İsrail ordu sözcülüğü sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı. Açıklamada, "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bazı hedefleri vurdu." ifadesine yer verildi.

Tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğunu öne süren sözcülük, söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığını duyurdu.İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği saldırısıyı Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Yerel saatle 14.10 sularında bu defa İsrail'e ait F-16'lar Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya bölgesini vurdu. Hamas'a ait olduğu bildirilen üç bölgenin hedef alındığı saldırıda Filistinli balıkçı Mohamed Saadallah'ın yaralandığı kaydedildi. İsrail savaş uçaklarını Gazze üzerindeki uçuşları sürüyor.

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