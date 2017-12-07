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İsrail Gazze’yi Vurdu

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İsrail Gazze’yi Vurdu
GAZZE (İHA) – İsrail, Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ile tanklarla saldırı düzenledi.

GAZZE (İHA) – İsrail, Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ile tanklarla saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan tarafından açıklamada, "Orduya ait bir savaş uçağı ile tanklar, Gazze Şeridi'nde terör örgütlerine ait iki hedefi vurdu" denildi.

Açıklamada, gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü. 2 roketin Gazze tarafına, 2'sinin de İsrail'in güneyine düştüğü belirtildi. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te protestolar başladı. Gösteriler sırasında Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı.

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