İsrail Güçlerinden Filistinli Göstericilere Müdahale: 30 Yaralı

İsrail güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesi sırasında 30 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesi sırasında 30 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin'in Gazze şeridi Batı Şeria ve Kudüs'te protestolar devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki gösterilerde, İsrail güçlerinin protestoculara gerçek mermilerle müdahale ettiği belirtildi. İsrail askerlerinin göstericilere müdahale sırasında 30 kişinin yalandığı belirtilirken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki ofisinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin "ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz" demişti. Filistinliler ise çağrının ardından sokaklara döküldü. Şu anda Filistinliler Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail askerleri ile çatışıyor.