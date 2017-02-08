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İsrail, Hamas’tan 4 Asker İçin Takas İstedi

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İsrail, Hamas’tan 4 Asker İçin Takas İstedi
İzzeddin El-Kassam Tugayı, bugün açıklama yaparak, İsrail'in ellerindeki İsrail askerleri için takas talebinde bulunduğunu duyurdu.

Kassam Tugayı'nın rehin aldığı 4 İsrail askeri için takas istedi.

İzzeddin El-Kassam Tugayı, bugün açıklama yaparak, İsrail'in ellerindeki İsrail askerleri için takas talebinde bulunduğunu duyurdu. İzzeddin El-Kassam Tugayı, İsrail'in taleplerini karşılamadığını kaydetti.

El-Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Übeyde, 20 Temmuz 2014 yılında 4 askerin rehin alındığını duyurmuştu. İsrail hükümeti ise, Gazze Şeridi'nde 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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