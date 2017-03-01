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İsrail Kudüs’te Ev Yıktı, 12 Filistinliyi Tutukladı

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İsrail Kudüs’te Ev Yıktı, 12 Filistinliyi Tutukladı
Filistinlilere ait evlere yönelik yıkım çalışmalarını aralıksız sürdüren, akabinde Yahudi yerleşimciler için yeni alanlar açan İsrail yönetimi,...

Filistinlilere ait evlere yönelik yıkım çalışmalarını aralıksız sürdüren, akabinde Yahudi yerleşimciler için yeni alanlar açan İsrail yönetimi, başkent Kudüs'ün Issawiya köyünde bu sabah Filistinlilere ait bir binayı yıktı. BM ve İnsan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen yıkım konusunda ısrarlı tavrını sürdüren İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ise 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail askerleri, bir baskı şirketinin ofisine düzenlediği baskında bilgisayarlara el koydu.

İsrail Kudüs’te Ev Yıktı, 12 Filistinliyi Tutukladı

İsrail Kudüs’te Ev Yıktı, 12 Filistinliyi Tutukladı

İsrail Kudüs’te Ev Yıktı, 12 Filistinliyi Tutukladı

İsrail Kudüs’te Ev Yıktı, 12 Filistinliyi Tutukladı

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