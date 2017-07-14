İsrail, Mescid-i Aksa’da Cuma Namazını Yasakladı

Milyonlarca Filistinliyi topraklarından eden ve insan haklarına uymadan orantısız güç kullanan İsrail, zulmüne bir yenisini daha ekledi.

Milyonlarca Filistinliyi topraklarından eden ve insan haklarına uymadan orantısız güç kullanan İsrail, zulmüne bir yenisini daha ekledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri, İsrail polisi darp etti. Bugün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve Polis Şefi Roni El-Şeyh ile görüşmeler yaptıktan sonra Mescid-i Aksa'yı cuma namazına kapatma kararı aldı. Başbakan Netanyahu'nun bu kararını bakanların isteği üzerine aldığı ileri sürüldü.

Filistinli liderler, Müslümanlara çağrı yaparak İsrail'in Mescid-i Aksa'da cuma namazı yasağı kararına direnmeleri gerektiği mesajı yayımladı. İsrail'in bu yasağına tepki gösteren Filistinler Mescid-i Aksa'ya gitti. Cuma namazını kılmak için camiye girmek isteyen Filistinliler, İsrail güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Bununla da yetinmeyen İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın Bab El Amud bölgesinde ambulans personeline ve basın mensuplarına saldırdı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da görevli din adamlarını da gözaltına alarak polis merkezlerine götürdü.

Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı

Binlerce Kudüslü Müslüman, Mescid-i Aksa'ya alınmamaları üzerine Kudüs'ün Selahaddin Çaddesi'nde cuma namazı kıldı. Filistin Hükumeti, Mescid-i Aksa Camii'nin ibadete kapatılması ve bölgenin güvenlik alanı ilan edilerek Müslümanların girmesinin engellenmesini kınayan bir açıklama yaptı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'da İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den beri ilk defa cuma namazı kılınmadığı kaydedildi.