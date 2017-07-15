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İsrail, Mescid-i Aksa’yı Bugün De Müslümanlara Kapattı

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İsrail, Mescid-i Aksa’yı Bugün De Müslümanlara Kapattı
İsrail güvenlik güçleri Mescid-Aksa'yı art arda iki gündür Müslümanlara kapalı tutuyor.

İsrail güvenlik güçleri Mescid-Aksa'yı art arda iki gündür Müslümanlara kapalı tutuyor.

Cuma günü Mescid-i Aksa'yı Müslümanların girişine kapatan İsrail yönetimi bugün de bu yasağı sürdürerek ezan okunmasına bile izin vermedi.

İsrail yönetimi Kudüs ve Filistin müftüsü Şeyh Ömer El-Kiswani'nin de aralarında bulunduğu İslam Vakfı'nda görevli 58 kişiyi gözaltına aldı. Ürdün hükumetinin tepkisinin ardından Kudüs müftüsü birkaç saatlik soruşturmadan sonra serbest bırakıldı. Müftü El Kiswani'nin kısa bir süre Mescid-i Aksa'yı ziyaretine izin verildiği, ancak mescitte kalmasına izin verilmediği kaydedildi. Vakıf görevlilerinin gözaltı sürelerinin pazartesi gününe kadar uzatıldığı ifade edildi.

İslami Vakıf İdaresi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan kütüphane ve müze gibi bölümlerine girdiklerini kilitli olan kapıları da kırdığını açıkladı.

İsrail polisinin Eski Kudüs'e giden yolları demir barikatlarla kapattığı, yalnızca bölgede ikamet edenlerin girişlerine izin verdiği kaydedildi.

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