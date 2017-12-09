İsrail Polisi Doğu Kudüs’te Göstericilere Saldırdı: 12 Yaralı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto eden göstericilere saldırdı. Olayda 12 Filistinli yaralandı.
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te tarihi Bab el Şariğ duvarının karşısında Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto eden Kudüslü Filistinlilere karşı göz yaşartıcı bomba ve ses bombasıyla müdahalede bulundu. Yaralanan 12 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Mahalli kaynaklar, İsrailli atlı ve yaya polislerin ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocu Filistinli göstericilere müdahalede bulunarak, ellerindeki bayrakları topladığını bildirdi.
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