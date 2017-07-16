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İsrail Polisi Mescid-i Aksa Kapılarına X-ray Kurdu

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İsrail Polisi Mescid-i Aksa Kapılarına X-ray Kurdu
İsrail polisi, üç gündür ibadete kapattığı Mescid-i Aksa kapılarına metal detektörler kurmaya başladı.

İsrail polisi, üç gündür ibadete kapattığı Mescid-i Aksa kapılarına metal detektörler kurmaya başladı.

İbadete kapatılan Harem-i Şerif'in kademeli olarak bugün açılacağının açıklanmasının ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal detektörleri kurmaya başladı. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer El Kisvani, işgal güçlerinin elektronik kapıları kurmaya başladığını ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile telefon görüşmesi yaparak durumu değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, Harem-i Şerif'in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılması yönünde karar verildiği bildirilmişti.

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