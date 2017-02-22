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İsrail Takımına ’Mossad’lı Koruma

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İsrail Takımına ’Mossad’lı Koruma
FIBA Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçı için Türkiye'ye gelen İsrail'in İroni Sha takımı aralarında 4 Mossad ajanının da bulunduğu yoğun güvenlik...

FIBA Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçı için Türkiye'ye gelen İsrail'in İroni Sha takımı aralarında 4 Mossad ajanının da bulunduğu yoğun güvenlik tedbirleriyle korundu.

İsrail gizli servisinin Gaziantep'in Suriye sınırına ve DEAŞ kontrolündeki bölgelere yakın olması gibi gerekçelerle İroni Nahariya takımının Türkiye'ye gidişine izin vermediği iddia edilirken, takımın güvenlik gerekçesi ile FIBA'ya yapılan başvuru olumsuz sonuçlanmıştı. Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda oynanacak olan FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde konuk İsrail takımı İroni Nahariya takımı, özel uçakla Gaziantep'e geldi. Kafilenin kullanılacağı güzergah gizli tutulurken, havaalanından polis eskortluğunda çıkan otobüsün, direkt olarak sahanın oynanacağı kapalı spor salonuna geçtiği ve takımın saat 19.00'da oynanacak müsabakayı beklemeye başladığı belirtildi.

Mossad ajanları da Gaziantep'te

Mossad ajanlarının da bulunduğu kafile için Türk güvenlik güçleri tarafından özel güvenlik tedbirleri alındı. Gaziantep Havalimanı'nın VIP bölümünden alınan kafile, uçaktan indikten yaklaşık 1 saat sonra havalimanından çıkarıldı.. Çok sayıda polis motorize ekiplerinin de eşlik ettiği takım otobüsünün güzergahı boyunca jandarma ekipleri de yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Güzergahtaki yollar, yaklaşık 3 saat boyunca ulaşıma kapanırken, maç gününden bir gün öncesinde geldiği iddia edilen 4 Mossad ajanının ise havalimanı ve maçın oynanacağı kapalı spor salonunda inceleme yaptığı öğrenildi.

Öte yandan maçın oynanacağı kapalı spor salonunda da yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

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