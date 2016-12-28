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İsrail’de Yerleşim Birimi Oylaması Ertelendi

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İsrail’de Yerleşim Birimi Oylaması Ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteğinin ardından İsrail komitesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerinde yaklaşık 500 yeni...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteğinin ardından İsrail komitesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerinde yaklaşık 500 yeni ev inşaatına yetki veren oylamayı erteledi.

Karar ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin ihtilafı hakkında yaptığı bir konuşmadan sonra alındı. Cuma günü ABD, Birleşmiş Milletler'in İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında konut inşasının durdurulması kararını veto etmemişti. ABD'nin çekimser kalma kararına çok kızan Netenyahu'nun sözcüsü, kararın hazırlanmasına Beyaz Saray'ın yardım ettiği şeklindeki Arap kaynaklarının iddiasını bir ABD Dışişleri Sözcüsünün yalanladığını, ancak bunun İsrail'e bir "uyan çağrısı" olduğunu ilave etti.

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