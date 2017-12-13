İsrail’den Filistin Barış Sürecine Yeni Adım

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ülkesine davet ederek Filistin-İsrail barış sürecine destek...

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ülkesine davet ederek Filistin-İsrail barış sürecine destek vermesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından, Filistin ve İsrail'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ı Arap dünyasının lideri olarak tanımlayan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, krallığın İsrail-Filistin barış sürecinin destekçisi olmasını istedi. Katz, İsrail'in bu tür müzakerelere katılmaktan mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.

Bugün Şura Konseyi toplantısında konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ü başkent olarak kabul etme hakkına sahip olduklarını söyledi. Selman, "Krallık başta Filistin sorunu olmak üzere bölgesel krizlerin siyasi yolla çözülmesi çağrısı yapıyor. Filistinlilere meşru hakları geri verilmeli. Buna Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devleti kurmak da dahil" dedi.

Öte yandan, İsrail ile Suudi Arabistan'ın şu anda diplomatik ilişkileri bulunmuyor