İsrail’in "Ezan Yasağı" Kararı, Karabük’te Protesto Edildi

Karabük'te, Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail'in camilerden hoparlörle ezan okunması yasağını protesto etti.

Karabük'te, Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail'in camilerden hoparlörle ezan okunması yasağını protesto etti.

100. Yıl Mahallesi Pazar Yeri Camisi önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, "Ezan İslam'ın sesli bayrağıdır', "Mescid-i Aksa onurumuzdur', "Kutsalıma dokunma İsrail', "Ezanlara özgürlük', "Türkiye'nin gençliği ezanları susturmayacak" yazılı dövizler açıp İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gurup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk,

"İlk kıblemiz Filistin 1948 yılından itibaren adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde silahlarla hunharca katledilirken, bunu yapan işgalci devleti şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak değerlendiriyoruz. İslam'ın ilk kıblesine dahi ezanı Muhammediye'nin yasaklanması cürretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine haykırıyoruz"dedi.

Açıklamanın ardından tekbir getiren grup, ezan okuduktan sonra dağıldı.