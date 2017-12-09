İsrail’in Gazze’ye Yaptığı Hava Saldırısında 2 Kişi Öldü

İsrail'in sabah Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında 2 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail'in sabah Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında 2 kişinin öldüğü açıklandı. İsrail, Gazze Şeridi'nden yapılan üç roket saldırısına misilleme olarak Hamas askeri tesis ve mühimmatlarının bulunduğu alanları savaş uçaklarıyla bombaladığını açıkladı. Filistin İslami Direniş Teşkilatı, 2 Hamas mensubunun öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın iki silah üretim tesisi ve bir silah deposunu bombaladığı kaydedildi. Hamas kaynakları ise, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu Hamas üyesi 2 kişinin öldüğünü doğruladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını protesto etmek için sokaklara dökülen göstericilerden 2 kişinin öldüğü, çok sayıda göstericinin de yaralandığı belirtildi.