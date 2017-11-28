  • BIST 104.975
  • Altın 162,673
  • Dolar 3,9081
  • Euro 4,6482
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Israilli Bakan: “Filistin Devleti Yalnızca Sina’da Kurulabilir”

» »
Israilli Bakan: “Filistin Devleti Yalnızca Sina’da Kurulabilir”
Birleşmiş Milletler'in Mısır'ın Başkenti Kahire'de düzenlediği kadın hakları konulu konferansında konuşan İsrail'in Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel...

Birleşmiş Milletler'in Mısır'ın Başkenti Kahire'de düzenlediği kadın hakları konulu konferansında konuşan İsrail'in Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel bağımsız Filistin devleti konusunda yaptığı açıklama Mısır'ı kızdırdı.

Bakan Gila Gamliel "Bir Filistin devleti için en iyi yer Sina'dır" dedi.

İsrailli bakanın yaptığı açıklamanın Mısır tarafından büyük tepki gördüğü kaydedildi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü, İsrailli bakandan sözlerine açıklık getirmesini istedi.

İsrail'li bir yetkilinin, Mısır tarafında oluşan tepkiyi teskin etmek için, Bakanın sözlerinin İsrail hükumetinin resmi görüşü olmadığını söylediği kaydedildi.

İsrail'in Mısırla 1979'da yaptığı barış anlaşmasından sonra ilk defa İsrail'li bir yetkilinin Kahire'de böyle bir toplantıya katılmasına dikkat çekildi.

İsrailli Bakan Gila Gamliel, resmi facebook hesabında yayınladığı video görüntüsünde BM'nin kadın hakları konusunda Kahire'de düzenlediği toplantıda İsrail'i temsil etmekten mutluluk duyduğunu, Mısır halkına en derin sempatisini sunduğunu, terörizme karşı birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ab Eski Bakanı Egemen Bağış: “Hepimiz Güvende Olmadıkça Aslında Hiç Birimiz Güvende Değiliz”27 Kasım 2017 Pazartesi 23:48
  • Putin: "Kimyasal Silaha Sahip Ülkeler Stoklarını İmha Etmelidir"27 Kasım 2017 Pazartesi 22:48
  • Pentagon: "İçinde Ypg’nin De Bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri İle İşbirliğini Sürdüreceğiz"27 Kasım 2017 Pazartesi 21:23
  • Başbakan Yıldırım: "Amerika İle Böyle Bir Durumun Olması Hayal Kırıklığına Uğrattı”27 Kasım 2017 Pazartesi 21:13
  • Başbakan Yıldırım Yabancı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi27 Kasım 2017 Pazartesi 19:13
  • Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson İle Görüştü27 Kasım 2017 Pazartesi 17:23
  • Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplandı27 Kasım 2017 Pazartesi 17:18
  • Bakan Gül: "Ysk Daha Nitelikli Personel, Kurumsal Yapıya Kavuşmalı”27 Kasım 2017 Pazartesi 17:13
  • Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Ertelendi27 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
  • İngiltere, Ab Gümrük Birliğinden Ayrılacak27 Kasım 2017 Pazartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti