Israilli Bakan: “Filistin Devleti Yalnızca Sina’da Kurulabilir”

Birleşmiş Milletler'in Mısır'ın Başkenti Kahire'de düzenlediği kadın hakları konulu konferansında konuşan İsrail'in Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel...

Birleşmiş Milletler'in Mısır'ın Başkenti Kahire'de düzenlediği kadın hakları konulu konferansında konuşan İsrail'in Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel bağımsız Filistin devleti konusunda yaptığı açıklama Mısır'ı kızdırdı.

Bakan Gila Gamliel "Bir Filistin devleti için en iyi yer Sina'dır" dedi.

İsrailli bakanın yaptığı açıklamanın Mısır tarafından büyük tepki gördüğü kaydedildi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü, İsrailli bakandan sözlerine açıklık getirmesini istedi.

İsrail'li bir yetkilinin, Mısır tarafında oluşan tepkiyi teskin etmek için, Bakanın sözlerinin İsrail hükumetinin resmi görüşü olmadığını söylediği kaydedildi.

İsrail'in Mısırla 1979'da yaptığı barış anlaşmasından sonra ilk defa İsrail'li bir yetkilinin Kahire'de böyle bir toplantıya katılmasına dikkat çekildi.

İsrailli Bakan Gila Gamliel, resmi facebook hesabında yayınladığı video görüntüsünde BM'nin kadın hakları konusunda Kahire'de düzenlediği toplantıda İsrail'i temsil etmekten mutluluk duyduğunu, Mısır halkına en derin sempatisini sunduğunu, terörizme karşı birlikte mücadele edeceklerini söyledi.