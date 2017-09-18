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İsraillilerden, İbrahim Camisi’ne Saygısızlık

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İsraillilerden, İbrahim Camisi’ne Saygısızlık
İsrail'in El Halil kentinde İbrahim Camisi meydanında kutlamalar yapan İsrailliler, caminin duvarlarına projektörlerle ışık ve ses efektleri yansıttı.

İsrail'in El Halil kentinde İbrahim Camisi meydanında kutlamalar yapan İsrailliler, caminin duvarlarına projektörlerle ışık ve ses efektleri yansıttı. İsraillilerin dans ederek ve şarkılar söyleyerek geçirdikleri gecede, El Halil kentinin ve İbrahim Camisi'nin kendilerine ait olduğu yönünde sloganlar atarak Filistinliler'in bölgeden sürülmesini talep etti.

El Halil kentindeki İsrailli yerleşimcilerin şefi Noam Cohen yerleşimciler için belediye kurulmasını ilan ettiği bir konuşma yaptı.

Yerleşimciler kullandıkları ışık efektleriyle İbrahim Cami'nin duvarlarına İsrail bayrağını yansıtarak, Arap ve Filistinlilere karşı ırkçı şarkı yayınlayan ses efektleri kullandı. Kutlamalar sırasında yerleşimcileri korumak için yüzlerce İsrail askeri görevlendirilirken, İsrail ordusu Filistinlilerin ise İbrahim Camisi'ne girmesini engelledi.

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