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İşsiz Gence Çekilişten 500 Bin Tl Değerinde Porsche Çıktı

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İşsiz Gence Çekilişten 500 Bin Tl Değerinde Porsche Çıktı
Bir dondurma firmasının çekilişle Türkiye genelinde iki kişiye verdiği lüks arabaların biri Ordu'nun Ünye ilçesindeki işsiz gence çıktı.

Bir dondurma firmasının çekilişle Türkiye genelinde iki kişiye verdiği lüks arabaların biri Ordu'nun Ünye ilçesindeki işsiz gence çıktı.

Değeri 500 bin TL'den fazla olan Porsche Cayman çekilişini kazanan üniversite mezunu olan Ünyeli Engin Yiğenoğlu, ağabeyleriyle birlikte bisiklet satışı ve tamiri üzerine faaliyet gösteren dükkanda çalışıyor. Arabanın kendisine çıktığını öğrenince önce inanamayıp soğukkanlı davrandığını ancak daha sonra sevindiğini ifade eden genç, dondurma çubuklarındaki şifreyi bilgisayar aracılığıyla firmanın resmi sayfasına yüklediğini ve 3 yıldır bu yöntemle dondurmada şans aradığını belirtti.

Arabanın kendisine çıktığını öğrendikten sonra gerekli belgeleri topladıklarını ifade eden Yiğenoğlu, "Babamın yanında kardeşlerimizle birlikte çalışıyorum, bisiklet tamiri yapıyoruz. Çekilişi öğrendikten sonra istenilen belgeleri topladık, posta yoluyla şu anda yerine ulaştı. Dondurma firmasından şu an haber gelmesini bekliyoruz, ona göre gideceğiz" dedi.

Arabanın yüzde 10'luk değerinin kendilerinin karşılaması gerektiğini ve bunu karşılayacak durumları olmadığı için kredi çekeceklerini de ifade eden Yiğenoğlu, "Araba kazandığımı ağabeyim aracılığı ile öğrendim. O anda biraz soğukkanlı oldum, sonradan sevince döndü. Yaklaşık 3 yıldır dondurma firmalarından dondurma alıyorduk ve 3 yıl boyunca o çubuklardan çıkan şifreyi bilgisayar ortamından yolluyorduk. Arabanın yüzde 10'luk vergisini karşılayacak imkanımız yok. Banka aracılığıyla kredi alıp karşılayacağız. Arabayı aldığımızda hakkını, bedelini verirlerse satmayı düşünüyoruz. Bedelini vermezlerse biz kullanacağız" diye konuştu.

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