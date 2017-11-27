İşsiz Kalınca Fırından 54 Ekmek Tepsisi Çaldı

Adana'da işsiz kalan bir kişi ile arkadaşı, fırından 54 ekmek tepsisi çaldı.

Adana'da işsiz kalan bir kişi ile arkadaşı, fırından 54 ekmek tepsisi çaldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y. (18) ile fırına giren Arif K., iş yerindeki 54 ekmek tepsisini çaldı. Çaldıkları malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvallara koyan hırsızlar, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Sabah tepsilerin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Polis yaptığı incelemede, güvenlik kamerasından zanlıların kimliğini tespit etti.

Polis kimliği tespit edilen zanlıların evlerine baskın yaptı. Zanlılardan Arif K. evinde yakalanırken diğer zanlı bulunamadı. Arif K.'nin sorgusunda, "İşsizdim, paraya ihtiyacım vardı. Çaldığımız tepsileri sanayide 300 liraya sattık" dediği öğrenildi. Arif K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.