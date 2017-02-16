İşsizin Parası Nereye?

İşsizlerin istihdamına yönelik başlatılan seferberlikte İşsizlik Sigortası Fonu kaynak olarak kullanılacak.



İşyerinde ek istihdam sağlayan patronlar, sigorta primi ve gelir vergisinden muaf tutulacak. 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İŞKUR’a kayıtlı ve 2017’de son üç aydır işsiz olan kişileri istihdam eden işverenler sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi de ödemeyecek. Ek istihdam sağlayan işveren toplam 773 lira teşvikten

yararlanacak.

Terörün ardından ülkenin en önemli sorunu olan işsizlik giderek artıyor. TÜİK’in dün açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 12.1 olarak gerçekleşti. Bu oran son ayların en yükseği.



Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 3 milyon 715. Ancak İŞKUR’a kaydı olmayanlar, yani gizli işsizlerle birlikte 6 milyonu aşkın kişi yanıla yakıla iş arıyor.

Şüphesiz böyle bir tablo karşısında Hükümetin istihdam seferberliğini başlatması iyi niyetli, olumlu bir adım. Ne var ki çalışanın ödediği prim ile oluşan İşsizlik Sigortası Fonu’nun seferberlikte kaynak olarak kullanılması doğrusu tartışılır.

Çünkü 2002 yılında kurulan, işçinin brüt ücreti üzerinden yüzde 1, işverenin yüzde 2, devletin de yüzde 1 oranında ödediği primlerden oluşan fonun asıl amacı, kusuru olmaksızın işini yitirenlere belirli süre maaş ödeyerek katkı sağlamak.

Ancak 15 yıldan bu yana fonun işini kaybedenlere çok yararı olmadığı net şekilde görüldü. Fonda 104 milyar lira birikmesine karşın, bu paranın ancak yüzde 10’undan biraz fazlası işsizlere maaş olarak ödenebildi. Yararlanma koşullarının ağırlığı ve maaşın düşük olmasından ötürü işsizin derdine istenilen şekilde derman olamadı fon.

Fondan işsizlere çalışma sürelerine göre en fazla brüt asgari ücretin yüzde 80’i, en az yüzde 40’ı tutarında işsizlik maaşı ödenebiliyor.

Yani en yüksek maaş bin 421, en düşük 711 lira. Ancak bu maaşı alabilmek için ağır olan yararlanma koşullarını yerine getirmek gerekiyor. Çoğu işsiz de koşulları taşımıyor.

Hem maaşın düşük olması hem ödenme süresinin kısalığı hem de koşulların ağırlığından ötürü işsizlere 2002’den bu yana ancak toplam 13-14 milyar lira ödenebildi. Bu rakamlar fonun işsizlere çok yararı olmadığını açıkça gösteriyor.

İşsizlere maaş ödenebilmesi amacıyla oluşturulan fondan toplam 12 milyar lira ek istihdamın teşvikinde kullanılacak. Asıl yapılması gereken fondan daha fazla işsizin, daha yüksek miktarda maaş alabilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesidir.

Türk-İş’in talep ettiği gibi fondan yararlanma koşulları basitleştirilmeli, en düşük işsizlik maaşı net 1401 lira olan asgari ücret düzeyine yükseltilmeli, ödeme süreleri de uzatılmalı. Çünkü fonda biriken miktar onların çalışırken ödediği primlerden oluştu.

İşsiz kaldıklarında daha yüksek maaşı hak ediyorlar. Hayat pahalılığı karşısında bir işsizin 711 lira geçinebilmesi mümkün değil.

Ek istihdama kaynak oluşturacak fonun asıl işlevi gözden uzak tutulmamalı. Fonda gerekli düzenlemeler yapılacağı açıklansa da bugüne dek bir adım atılmadı. İşçi sendikaları bu konuda Hükümete taleplerini, yakınmalarını iletti, bekliyorlar.

Son söz; işsizler çalışırken prim ödediği fondan iş bulana dek daha yüksek miktarlı maaş istiyor. Taleplerinde de son derece haklılar. Ek istihdama da eyvallah. Ancak önemli olan fonun asıl sahiplerine yararlı olması.