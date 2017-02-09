İşsizlikle mücadele seferberliği başladı

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, istihdam seferberliği kapsamında, patronlara işe aldıkları her bir işçi için yaklaşık 773 lira destek verileceğini söyleyerek, "İşveren bu fırsatı kaçırmayacak" dedi

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, TOBB üyeleri nezdinde başlatılan işsizlikle mücadele kapsamında tüm oda ve borsaların bulundukları kentlerde hükümetin destek paketlerini ayrıntılı olarak üyelerine anlatmaya başladığını da ifade ederek, hükümetin hem SGK, hem de maaş desteklerinin işsizlere büyük umut olduğunu vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da belirtiği gibi dünya ekonomisi ve küresel ticaretin yavaşladığı bir dönemde istihdam, ticaret ve sanayinin desteklenmesi yönünde atılan adımların ödülünüde hep birlikte alacaklarına inandığını söyleyen Çakır, “Vergisini düzenli ödeyene de vergi indiriminin gündeme geldiği bu dönemden çok iyi yararlanmalıyız. Çünkü TOBB iş dünyasının en büyük çatı örgütüdür. Bünyesinde 1.5 milyon üyesi var. Hepimiz en az artı bir kişi istihdam edersek bu işsizliğin 1.5 milyon azalması demektir. Zaten hükümet te işe alınacak her bir işçi için yaklaşık 773 lira destek verecek. Resmi Gazete'de yeni yayımlanan KHK ile hepimiz rahat nefes aldık. Yalnız işverenin destekten yararlanabilmesi için işe aldığı kişinin, 3 aydır işsiz olması ve İş-Kur'a kayıtlı olması şartı aranacak.İstihdam teşviği de sadece asgari ücretle işe alınanları kapsamayacak. Yüksek ücretli, nitelikli işçilerin ücretlerinin de yine asgari ücrete tekabül eden kısmına ilişkin vergi ve sigorta primi kadarki, yani 773 liralık kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak" dedi.