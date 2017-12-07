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İstanbul Abd Konsolosluğu Önünde Kudüs Eylemi

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İstanbul Abd Konsolosluğu Önünde Kudüs Eylemi
İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti. Toplanan grup hep bir ağızdan "Ordular Kudüs'e" sloganları attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden Köklü Değişim Dergisi Üyeleri, Erbakan Vakfı üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Toplanan grup ABD ve İsrail'e tepki pankartları taşırken "Ordular Kudüs'e" sloganları attı.

Konsolosluk önünde açıklama yapan Köklü değişim Dergisi Yazarı Musa Bayoğlu, "Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Biliniz ki sorun çözümün tespitiyle alakalıdır. Buradaki sorun ise Filistin'in işgal edilmesidir. Bunun için çözüm bellidir. İki milyarlık nüfusu ve yüz binlerce orduların harekete geçirilmesi ve bu mübarek toprakların Yahudi varlığından temizlenmesidir. Kudüs sözlerle değil, orduların harekete geçmesiyle kurtulur" ifadelerini kullandı.

Konuşma ve duaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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