İstanbul Adalet Sarayı’nda Çatışmadan Hemen Sonra Yaşananlar Cep Telefonu Kamerasında

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmadan hemen sonra yaşananlar bir vatandaş tarafından cep...

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmadan hemen sonra yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde adliyeden kaçanlar ve polisin zanlıların peşinden koşması görülüyor. İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı vatandaşlar silah seslerinin ardında hızla adliyeden koşarak kaçıyor. Ardında polis ekipleri adliyenin karşısındaki sokağa girerek zanlıları kovalıyor.