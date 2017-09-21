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İstanbul Adalet Sarayında Silahlı Çatışma Çıktı

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İstanbul Adalet Sarayında Silahlı Çatışma Çıktı
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kavganın ardından 7 kişi gözaltına alınırken, bazı saldırganların kemerlerini çıkararak karşı gruba saldırmaya çalıştığı görüldü. Kavgada bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, adliye önündeki hareketlilik devam ediyor.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulması üzerine adliyede herkes kendini yere attı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle 7 kişi gözaltına alınırken bir kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kavganın kimler arasında çıktığı henüz belirlenemezken adliyedeki hareketlilik devam ediyor.

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