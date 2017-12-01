İstanbul Adliyesinde Asansör Arızalandı, 2 Savcı Yaralandı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde arızalanan asansörde bulunan 2 savcı yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde arızalanan asansörde bulunan 2 savcı yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Blok'ta bulunan bir asansörün halatında arıza meydana geldi. Asansör yukarı doğru çekme yaparak tavana çarpınca, asansördeki Özel Soruşturma Bürosu savcısı ve Fikri Sinai Haklar Savcısı olduğu öğrenilen 2 savcı başlarından yaralandı. Olay sonrasında iki savcı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.