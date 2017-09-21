İstanbul Adliyesinde Silahlı Çatışma

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı. Adliye binasındaki vatandaşlar korkuyla yere yatarken, silahla yaralanan bir kişi can havliyle kendini demir bariyerlerin arkasına attı. Polis ekipleri adliye önünü didik didik ararken, 20'nin üstünde şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de 24 Ocak 2017'de bir oyun salonunda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma, tehdit ve yaralama" suçlarından açılan dava öncesi, saat 11.15 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri duyuldu. Adliye içindeki vatandaşlar olası tehlikelere karşın polis ve güvenlik görevlilerinin uyarısıyla yere yattı.

Dava tarafları adliye karşısındaki meydanda birbirlerine ateş edip kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheli bir çay bahçesinde yakalanırken, bu sırada kalabalık bir grup birbirine girdi. Bir şüpheli diğerinin üzerine tuğla atarken, bir başka şahıs kemeriyle etrafa saldırmaya başladı. Kalabalık grubun kontrol altına alınmasında güçlük çekilirken, bu sırada bir şahsın silahla yaralandığı, can havliyle kendisini 1 metrelik bariyerin arkasına atarak saklandığı ortaya çıktı. Bariyerlerle çevrili boş arazide bulunan yaralı, ambulansla hastaneye gönderildi.

Çevre bina ve kafelere kaçan zanlıları yakalamak için polis ekipleri meydanda kimlik kontrolü yaptı. Şüpheli şahıslara gözaltı işlemi yapıldığı sırada bir kez daha silah sesi duyuldu. Ancak bu sesin ikinci çatışma olup olmadığı öğrenilemedi.

Gözaltılar tamamlandıktan sonra adliye önündeki meydan polis şeritleriyle kapatılırken, Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun izleri ve kavgada kullanılan tuğla parçaları numaralandırıldı. Bir polis helikopterinin olay yerindeki incelemeler sürüyor.