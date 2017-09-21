  • BIST 105.064
  • Altın 146,120
  • Dolar 3,5109
  • Euro 4,1827
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

İstanbul Adliyesinde Silahlı Çatışma

» »
İstanbul Adliyesinde Silahlı Çatışma
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı. Adliye binasındaki vatandaşlar korkuyla yere yatarken, silahla yaralanan bir kişi can havliyle kendini demir bariyerlerin arkasına attı. Polis ekipleri adliye önünü didik didik ararken, 20'nin üstünde şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de 24 Ocak 2017'de bir oyun salonunda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma, tehdit ve yaralama" suçlarından açılan dava öncesi, saat 11.15 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri duyuldu. Adliye içindeki vatandaşlar olası tehlikelere karşın polis ve güvenlik görevlilerinin uyarısıyla yere yattı.

Dava tarafları adliye karşısındaki meydanda birbirlerine ateş edip kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheli bir çay bahçesinde yakalanırken, bu sırada kalabalık bir grup birbirine girdi. Bir şüpheli diğerinin üzerine tuğla atarken, bir başka şahıs kemeriyle etrafa saldırmaya başladı. Kalabalık grubun kontrol altına alınmasında güçlük çekilirken, bu sırada bir şahsın silahla yaralandığı, can havliyle kendisini 1 metrelik bariyerin arkasına atarak saklandığı ortaya çıktı. Bariyerlerle çevrili boş arazide bulunan yaralı, ambulansla hastaneye gönderildi.

Çevre bina ve kafelere kaçan zanlıları yakalamak için polis ekipleri meydanda kimlik kontrolü yaptı. Şüpheli şahıslara gözaltı işlemi yapıldığı sırada bir kez daha silah sesi duyuldu. Ancak bu sesin ikinci çatışma olup olmadığı öğrenilemedi.

Gözaltılar tamamlandıktan sonra adliye önündeki meydan polis şeritleriyle kapatılırken, Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun izleri ve kavgada kullanılan tuğla parçaları numaralandırıldı. Bir polis helikopterinin olay yerindeki incelemeler sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batman’da Kaçak Telefon Operasyonu: 4 Gözaltı21 Eylül 2017 Perşembe 13:23
  • Gaziosmanpaşa’da Polis Memurunu Şehit Eden Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi21 Eylül 2017 Perşembe 13:23
  • Yangın Sırasında Yaşanan Patlamalar Cep Telefonlarıyla Kaydedildi21 Eylül 2017 Perşembe 13:18
  • Zonguldak’ta Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı21 Eylül 2017 Perşembe 13:18
  • Okulda Üzerine Dolap Düşen Çocuktan İyi Haber21 Eylül 2017 Perşembe 13:13
  • Evlenmek İsterken Dolandırıldı21 Eylül 2017 Perşembe 13:08
  • Konya’da Fetö/pdy Soruşturmasında Son Durum21 Eylül 2017 Perşembe 13:08
  • Çifte Cinayetin Sanığına Çifte Müebbet Talebi21 Eylül 2017 Perşembe 13:03
  • Trabzon’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 12:58
  • Hamile Eşini Öldüren Suriyeli Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet21 Eylül 2017 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti