İstanbul Adliyesi’ndeki Darbe Girişimi Davalarına, Başsavcıvekilleri Girecek

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin İstanbul Adalet Sarayı'nda açılan davalara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının...

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin İstanbul Adalet Sarayı'nda açılan davalara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği başsavcıvekillerinin gireceği belirtildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Bürosunun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarına başsavcı vekillerinin girmesine karar verdiği ve bu kararı Başsavcı vekillerine sunduğu bildirildi.

HSYK Bürosunun 4 Mayıs 2017 tarihli kararına göre her bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği davaya sürekli duruşma savcısı olarak katılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın imzasının yer aldığı görevlendirme yazısına göre Başsavcıvekilleri Ateş Hasan Sözen, Mehmet Salih Sol, Mehmet Ayhan, Cumali Karakütük, Hacı Hasan Bölükbaşı, Fatih Karakuş, Zafer Koç, Levent Çağıl ve Fuzuli Aydoğdu'nun Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki 15 Temmuz darbe girişimi davalarına duruşma savcısı olarak girecekleri kaydedildi.