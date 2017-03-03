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İstanbul Adliyesindeki Rüşvet Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

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İstanbul Adliyesindeki Rüşvet Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İcra Müdürlüklerinde rüşvet soruşturmasında 4 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İcra Müdürlüklerinde rüşvet soruşturmasında 4 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayındaki 14 icra müdürlüğüne yönelik İstanbul Adalet Sarayı'nda İcra Müdürlüklerine düzenlenen rüşvet operasyonunda mahkemeye sevk edilen şüphelilerin sorgu işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 4'ü rüşvet almak suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, savcılıkça tutuklanmaları talep edilen 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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