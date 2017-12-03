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İstanbul Alibeyköy’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi. Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor.

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İstanbul Alibeyköy’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi. Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor.
IHAAW072022-ASA/03-12-2017 - İstanbul Alibeyköy'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan beyaz eşya deposunda yangın çıktı.

IHAAW072022-ASA/03-12-2017 - İstanbul Alibeyköy'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan beyaz eşya deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 03.12.2017 07:20:22 TSI NNNN

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