IHAAW072022-ASA/03-12-2017 - İstanbul Alibeyköy'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan beyaz eşya deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 03.12.2017 07:20:22 TSI NNNN
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- İstanbul Alibeyköy’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi. Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor.
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İstanbul Alibeyköy’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi. Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor.
IHAAW072022-ASA/03-12-2017 - İstanbul Alibeyköy'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan beyaz eşya deposunda yangın çıktı.
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İstanbul Alibeyköy’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Üzerinde Bulunan Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi. Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor.IHAAW072022-ASA/03-12-2017 - İstanbul Alibeyköy'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan beyaz eşya deposunda yangın çıktı.
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