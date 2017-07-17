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İstanbul Bölge Müdürlüğü Gündemi

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İstanbul Bölge Müdürlüğü Gündemi
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak müracaatlar başlayacak.

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDEMİ

- Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak müracaatlar başlayacak. (Alemdağ Mah. Hükümet Konağı Sokak Emniyet Ek hizmet binası)

KENT HABERLERİ GÜNDEMİ

-Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın Silivri'de 15 Temmuz davalarını takip edecek. (Saat 12.00)

İstanbul Güngören'de Ukrayna uyruklu bir kadın, yaşadığı dairede vücudunuz çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının evinden son olarak 2 erkek şahsın çıktığını belirleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 İstanbul Güngören'de Ukrayna uyruklu bir kadın, yaşadığı dairede vücudunuz çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının evinden son olarak 2 erkek şahsın çıktığını belirleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. "

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