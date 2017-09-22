İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Ben Bugün İtibariyle Buradaki Belediye Başkanlık Görevinden İstifa Ettim. Partimi Bırakmıyorum. Partimin Üyesiyim Daima Çalışmalarında Da Yer Alacağım” Dedi.

IHAAW184944-GEN/22-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Ben bugün itibariyle buradaki belediye başkanlık görevinden istifa...

IHAAW184944-GEN/22-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Ben bugün itibariyle buradaki belediye başkanlık görevinden istifa ettim. Partimi bırakmıyorum. Partimin üyesiyim daima çalışmalarında da yer alacağım" dedi. 22.09.2017 18:49:44 TSI NNNN