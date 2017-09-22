IHAAW184616-GEN/22-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Borçlu bir belediye bırakmıyorum" dedi. 22.09.2017 18:46:16 TSI NNNN
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Borçlu Bir Belediye Bırakmıyorum” Dedi.
IHAAW184616-GEN/22-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Borçlu bir belediye bırakmıyorum" dedi.
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