IHAAW175659-GEN/22-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 18.30'da Saraçhane'deki belediye binasında açıklama yapması bekleniyor. 22.09.2017 17:56:59 TSI NNNN
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 18.30’da Saraçhane’deki Belediye Binasında Açıklama Yapması Bekleniyor.
IHAAW175659-GEN/22-09-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 18.30'da Saraçhane'deki belediye binasında açıklama yapması bekleniyor.
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